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首頁 / 國際

庫克直言看好印度 稱將成蘋果「主要焦點」

2023/2/3 20:05
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（中央社加州帕羅奧圖2日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克今天表示，印度將成為蘋果的「主要焦點」。蘋果正希望將印度作為替代中國的生產基地和成長來源。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，蘋果2022年10月至12月在印度的營收創紀錄，年增率出現雙位數，這在蘋果今天公布令人失望的財報中為一大亮點。

中國生產面臨逆風，加上全球消費者需求走軟，使蘋果單季營收出現3年多來首次下滑。

庫克（Tim Cook）在財報發布會上表示：「對我們來說，印度是非常令人振奮的市場，是主要焦點。我們正把大量重點放在這塊市場。」「我非常看好印度。」

蘋果尚未在全球第2大智慧型手機市場印度開設專賣零售店，但似乎正準備這麼做。蘋果1月已開始在印度招募零售店員工，並公布其他許多職位的招聘計畫，準備最快在現行季開設第一家旗艦店。

印度對蘋果很重要，理由與中國相同，因為印度不僅是一個龐大的市場，也是一個正在擴張的製造中心。

印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）1月底曾表示，蘋果希望把在印度生產比重，從目前的約5%至7%提高到最多25%（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120203

#印度
#蘋果公司
#庫克
庫克
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戈雅
印商工部長：蘋果希望印度製造比重增至25%
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