烏東戰事吃緊 烏克蘭擊退來犯巴赫姆特俄軍

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，烏東前線越來越吃緊，俄羅斯正投入更多軍隊。烏克蘭東部頓內茨克州遭受砲擊之際，烏軍擊退俄羅斯部隊對東部巴赫姆特市的最新攻勢。

●英國開始訓練烏克蘭操作挑戰者2型 領導人再通話

英國首相府表示，首相蘇納克與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達正全力確保英方提供的軍事裝備儘快抵達戰場前線，英國本週已開始訓練烏方操作「挑戰者2型」坦克。

這是今年以來，蘇納克與澤倫斯基第3次通話。英國1月中旬率先宣布向烏克蘭提供主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2），是第1個提供西方坦克的國家。

●烏克蘭前外委會主席：台灣對烏援助是中國10倍多

去年10月曾訪台的前烏克蘭國會外交委員會主席霍普科近日訪問英國。她告訴中央社，自俄烏戰爭爆發以來，台灣對烏克蘭的人道援助規模是中國的10倍以上，「我們很感謝台灣」。

她提到，在台北和基輔互設代表處很重要，「我們必須思考長遠規劃」。儘管肩負遊說英國各界在新的一年挺烏力道不減的使命，霍普科（Hanna Hopko）在就嚴肅議題發表看法之際忍不住透露，她實在很喜歡台灣的鳳梨，希望有機會在烏克蘭回味。

●蕭茲：澤倫斯基同意 不用西方武器來攻擊俄領土

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在接受媒體採訪時表示，澤倫斯基同意，不會用西方提供的武器來攻擊俄羅斯領土。

蕭茲接受德國「週日畫報」（Bild am Sonntag）採訪時表示：「針對這一點，大家已有共識。」

●淨化親俄勢力 澤倫斯基撤銷多名前政客公民身分

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤銷多名具影響力的前政治人物公民身分，這是烏克蘭從親俄羅斯勢力中「淨化」國家的最新行動。

路透社報導，澤倫斯基在例行夜間視訊談話中表示：「我簽署相關文件加強行動，以保護和淨化我國免受侵略方的影響。」澤倫斯基沒有提供名單，但表示這些人具有烏克蘭和俄羅斯雙重國籍。

●俄軍對巴赫姆特發動新攻勢 遭烏克蘭擊退

法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）說：「俄羅斯占領軍本週使盡全力來突破我方防線和包圍巴赫姆特（Bakhmut），並在利曼（Lyman）地區發動猛烈攻勢。」

「但因為我軍的韌性，他們並未得逞。」烏克蘭邊境防衛單位通報，旗下軍人阻止最新攻擊行動，並造成敵軍4死7傷。

●澤倫斯基：俄軍投入更多軍隊 烏東前線益發吃緊

澤倫斯基在例行演說中表示：「我常得說前線戰局艱困，越來越吃緊，現在又是我得那樣說的時候…入侵者投入越來越多軍隊，來瓦解我國防線。」

「巴赫姆特、布格列達爾、利曼（Lyman）等方面現在非常艱困。」

●烏東戰事緊繃 烏克蘭仍控制比洛霍里夫卡村

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）說，烏克蘭軍隊仍然控制盧甘斯克州最後據點比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。他指出，當地局勢緊張，但在烏軍控制之下。

「我們的部隊仍堅守陣地。沒有人攻占比洛霍里夫卡村，沒有人進入那裡，那裡沒有敵人。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120205