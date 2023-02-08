開戰後第2度出訪澤倫斯基抵英 將會國王查爾斯三世

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達英國倫敦，這是自從將近一年前遭到俄羅斯入侵以來，他第2次出訪。他預定赴英國國會演說，並且會見英國首相蘇納克和國王查爾斯三世。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年12月訪問華府時受到英雄般的歡迎。今天抵倫敦後，他預定赴英國國會演說，並且會見首相蘇納克（Rishi Sunak）和國王查爾斯三世（King Charles III）。

搭乘軍用運輸機出訪的澤倫斯基身穿他的招牌橄欖綠上衣，在倫敦北部斯坦斯特德機場（Stansted Airport）與親自接機的蘇納克相擁。

西方盟國擔心俄羅斯可能對烏克蘭東部展開攻勢，正在討論是否加強對烏克蘭軍事援助。英國政府則表示，將對烏克蘭戰鬥機飛行員和海軍陸戰隊提供先進訓練。

蘇納克今天告訴國會，英國將會繼續「支持烏克蘭，確保今年在戰場上取得決定性的軍事勝利」。

他於澤倫斯基對國會演說前致詞說：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的侵略無論如何都不能夠被當做已經成功，那正是我們為何在軍事上加速並且增加對烏克蘭支持的原因。」

歐洲聯盟官員希望澤倫斯基在倫敦行程後於明天訪布魯塞爾。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120208