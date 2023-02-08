澤倫斯基將訪歐盟 參加27成員國領袖峰會

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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲聯盟官員說，烏克蘭總統澤倫斯基將在明天來訪，他將發表演說，並參加歐盟27成員國領導人峰會。

自俄羅斯近一年前入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）至今只出國一次，他在去年12月於華盛頓受到英雄般的歡迎。

歐洲聯盟（EU）官員現在希望澤倫斯基明天赴布魯塞爾訪問，並和歐洲領導人會面。這次訪問在很大程度上僅具象徵性，但在歐盟幾個月來展現對於烏克蘭支持的情況下，澤倫斯基此行仍然充滿高度期待。

基於安全考量，澤倫斯基這次可能的歐盟峰會之行嚴格保密。

不過，歐洲議會（European Parliament）消息人士說，他們準備為澤倫斯基舉行一次特別會議，讓他發表演說。之後，澤倫斯基將前往布魯塞爾市另一端出席計劃已久的歐盟27成員國領導人峰會。

去年澤倫斯基赴美時，美國總統拜登承諾提供愛國者飛彈系統，以利烏克蘭抵禦俄羅斯的空中攻擊。

在布魯塞爾，他不太可能得到任何這樣具體的軍事援助聲明。

然而，澤倫斯基這趟高風險訪問將達到另一個目的。

它可以讓澤倫斯基有機會向關鍵盟邦表達強有力的個人感謝，促使他們繼續在俄烏戰爭上採取一致的立場，並做出更大的貢獻。

歐盟高層官員上週剛剛在烏克蘭舉行會議，重申歐盟對烏克蘭的承諾。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120208