印度航空公司機隊現代化 購250架空中巴士客機

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度塔塔集團旗下的印度航空公司（Air India），今天宣布向法國空中巴士（Airbus）採購250架客機，印度總理莫迪與法國總統馬克宏均表示，印法關係正在持續深化。

塔塔集團執行主席（Executive Chairman）陳哲（Natarajan Chandrasekaran）、空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）下午透過視訊會議，宣布了這項採購計畫。

印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）和民航部長辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）也出席了視訊會議。

佛喜表示，印度航空公司正進行機隊現代化，將向空中巴士採購250架客機，包括210架A320型窄體客機及40架A350型寬體客機，其中A350型客機將用於長途飛行，雙方已經簽署合作意願書。

他說，「塔塔與空中巴士目前已經合作製造C-295軍用運輸機，未來將朝擴大商業合作的方向努力」。

印度航空公司上一次購買新機，可追溯至2005年。印度媒體Moneycontrol News報導，這次交易的標價達500億美元（約新台幣1兆5000億元）。

莫迪形容，塔塔與空中巴士的最新合作，是印法戰略夥伴關係的重要里程碑，反映出兩國關係持續深化，以及印度民航業追求進步的渴望。

他並提到，印度與法國也正在攜手為印度太平洋地區的安全與穩定、全國的糧食與衛生安全做出貢獻。

馬克宏則說，空中巴士與法國夥伴願全力與印度發展新的合作關係，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束，兩國之間的交流將更緊密，包括學術、科學、藝術、商業、婦女培力、觀光等領域。

印度與法國1998年即已建立戰略夥伴關係，雙方國防關係甚為密切，近年來進展更是快速，印度5艘已經服役、1艘仍在測試中的國造卡瓦里級（Kalvari-class）柴電動力攻擊潛艦，就是法國提供技術協助。

此外，印度目前擁有45架現役法國幻象式2000戰鬥機與36架飆風戰鬥機。

印度航空公司是由J.R.D.塔塔（Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata）於1932年所創辦，1953年印度政府購下主要股分完成國營化，但因經營不善於2017年開放民營，2021年10月塔塔集團競標成功，讓這家航空公司回到娘家。（編輯：張芷瑄）1120214