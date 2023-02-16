思科調高財測 執行長稱公司處於8年來最佳狀態

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（中央社舊金山15日綜合外電報導）思科系統公司（Cisco Systems Inc.）今天上調全年獲利預測，並公布第2季度業績強勁表現，顯示在經濟放緩之際，客戶對網路基礎設施相關支出仍保持彈性。

製造路由器、網際網路設備和通訊裝置的思科系統今天表示，客戶對雲端、人工智慧等系統和混合工作模式相關工具的投資保持穩定。

思科系統還因疫後供應鏈緊縮緩解而受惠。疫情期間因供應鏈吃緊而影響思科系統去年業務，造成庫存嚴重過剩。

思科系統公布財報後，執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在與市場分析師的電話會議中表示：「自從近8年前我擔任執行長以來，思科今天處在比以往任何時候都更有利的位置。」

有關2023會計年度，思科預期營收成長9%至10.5%，並將每股收益調整為3.73美元至3.78美元之間。先前思科預測營收成長4.5%至6.5%，每股收益為3.51美元至3.58美元。

思科系統第2季度調整後的每股收益為88美分，營收為135.9億美元，均高於路孚特（Refinitiv）的市場預期。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1120216