澤倫斯基拒割地求和 白俄稱被攻擊才出兵烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄烏若要就和平協議談判，割地求和不會是可能選項之一。另外，白俄羅斯總統魯卡申柯說，唯有烏克蘭先攻擊，白俄才會加入俄羅斯對烏克蘭展開的攻勢。

●澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

俄羅斯入侵烏克蘭將滿一週年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受英國廣播公司（BBC）專訪說，俄烏若要就和平協議談判，割地求和不會是可能的選項之一。

澤倫斯基警告，割讓土地恐讓俄國食髓知味，唯有西方國家武器能拉近兩國與和平的距離。

談到俄烏戰爭可能如何結束時，他說，「今天，團結就是我們的生存之道…我相信烏克蘭正在為生存而戰」，烏克蘭無論在經濟上或價值觀上，都正往歐洲靠攏。

澤倫斯基表示：「我們選擇了這條路，我們想在安全上獲得保障，任何有關領土的妥協都會削弱我們的國家。妥協本身不是重點，我們為什麼要害怕妥協？我們每天都在生活中面臨數以百萬次妥協。」

●柏林影展開幕致詞 澤倫斯基：中立就是支持暴政

烏克蘭總統澤倫斯基16日在第73屆柏林影展開幕式發表的演說中，將俄羅斯入侵烏克蘭一事與柏林圍牆相提並論，呼籲電影人在他所謂自由與暴政的戰鬥之間選邊站。

路透社報導，澤倫斯基提到自己過去身為演員的經歷，呼籲其他電影人「打破第4道牆」，直接向觀眾喊話。

澤倫斯基透過視訊說：「波茨坦廣場（Potsdam Square）被柏林圍牆分隔多年。今天，俄羅斯想要在烏克蘭築起同樣的一道牆，一道將我們和歐洲分隔的牆，一道不讓烏克蘭選擇自身未來的牆。」

澤倫斯基指出，藝術可以選擇要選邊站或維持中立，不過後者無異於支持暴政。

烏克蘭總統澤倫斯基16日在第73屆柏林影展開幕式發表演說，將俄羅斯入侵烏克蘭一事與柏林圍牆相提並論，呼籲電影人在自由與暴政的戰鬥之間選邊站。（路透社）

●白俄總統魯卡申柯：被攻擊才會出兵烏克蘭

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）16日表示，「唯有基輔軍隊先發動攻擊」，白俄才會加入俄國對烏克蘭的攻勢。

法新社報導，魯卡申柯在白俄首都明斯克（Minsk）罕見與外國記者舉行新聞發布會時表示：「只有在一種情況下，我才會和白俄境內的俄軍並肩作戰，那就是如果有（烏克蘭）士兵帶著槍枝來到我國領土，並殺死我國人民。」

魯卡申柯說：「這個條件適用我們其他鄰國…要是他們對白俄做出侵略行為，我們會祭出最殘酷的反制，最殘酷的！」

魯卡申柯預定17日會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。他表示，兩人將討論去年10月宣布的聯合區域部隊，那次組隊使得數以千計俄軍開抵白俄。

盧卡申科還說，他已要求蒲亭在俄軍中增加一個師，由他全權指揮，「要是之後發生侵略，這些士兵將被納入白俄軍隊」。

●索羅斯：烏克蘭若戰勝將導致「俄羅斯帝國」解體

身價億萬的金融家索羅斯（George Soros）16日稱如果俄羅斯輸掉烏克蘭戰爭，他口中的「俄羅斯帝國」將會解體，前蘇聯加盟共和國都將樂見其成。

索羅斯指出，美國會支持烏克蘭，但美國總統拜登（Joe Biden）已提醒烏克蘭總統澤倫斯基，美方的支持將有限度，必須避免引發第三次世界大戰。索羅斯並未透露他是自何處獲得上述訊息。

從避險基金管理人轉為慈善家的索羅斯表示，俄羅斯軍隊領導不善、裝備落後且士氣低落，但俄羅斯總統蒲亭為了擊敗烏克蘭軍隊，轉而求助傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）。

根據索羅斯辦公室發布的演講稿，索羅斯在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上說，「前蘇聯加盟共和國迫不及待地想看到俄羅斯在烏克蘭受挫，因為他們想維護本身獨立」。

索羅斯指出：「這代表烏克蘭獲勝將導致俄羅斯帝國解體，俄羅斯將不再對歐洲與世界形成威脅。那將是一個重大但更好的改變。」

●習近平將在俄烏戰爭一週年發表「和平演說」

根據路透社報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）引述中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說法，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表「和平演說」。

報導指出，塔加尼16日在義大利羅馬會見到訪的王毅後，17日向義大利媒體說，王毅告訴他，「習近平將會在俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表和平演說」。

塔加尼表示，他與王毅會晤時，要求中國盡所有能力遊說俄羅斯重返和平談判桌，確保烏克蘭獨立及結束戰爭。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1120217