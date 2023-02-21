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烏克蘭官員評蒲亭國情咨文：與事實脫節

2023/2/21 20:29（2/21 20:54 更新）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天對俄國政治與軍事菁英發表國情咨文，烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，蒲亭的演說顯示他已經跟事實脫節。

蒲亭（Vladimir Putin）表示，他會繼續推動俄羅斯在烏克蘭長達一年的戰爭，並指控美國為首的北大西洋公約組織（NATO）煽動衝突、誤以為可以在全球對峙之中打敗莫斯科。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的政治顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴路透社：「他（蒲亭）處在完全不同的時空，那裡不存在就正義和國際法進行對話的機會。」

「俄羅斯走進死胡同，陷在最糟糕的情況裡，俄國接下來做的一切都只會惡化自身處境。」

波多利雅科表示，蒲亭表現出混亂狀態，且缺乏對現況的理解，這會導致俄國在不久的將來面臨更多難題。

他說：「這代表在戰場上和俄羅斯內部的亂象都會增加。」

烏克蘭官員在戰爭期間持續宣揚俄羅斯內部分裂的重要性。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120221

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