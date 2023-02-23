俄烏戰爭滿週年前夕 西班牙總理訪基輔表達支持

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（中央社馬德里23日綜合外電報導）在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿一週年前夕，為了表達力挺烏克蘭，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天上午抵達烏克蘭首都基輔。

法新社報導，桑傑士在推特（Twitter）發布他在基輔下火車的影片，並表示：「戰爭爆發一年後，今天重返基輔。」

他用西班牙文和烏克蘭文寫道：「我們將與烏克蘭及其人民站在一起，直到歐洲恢復和平。」

他的辦公室表示，桑傑士今天稍晚將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），這是他2022年2月24日戰爭開始以來第2次訪問基輔。

路透社報導，桑傑士抵達基輔時，烏克蘭外交部副部長、烏克蘭駐西班牙大使和西班牙駐烏克蘭大使在場迎接。

美國總統拜登不久前才出乎意料地訪問基輔，這是他自俄羅斯揮軍烏克蘭以來首訪烏克蘭，一天後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也抵達。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）昨天才證實，西班牙將提供6輛德製豹式（Leopard）坦克支援烏克蘭對抗俄羅斯。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1120223