美制裁涉援俄中企 北京昀澤、和德宇航等5公司列實體清單

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。美國商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。

中國財新網報導，這5家企業分別是AOOK Technology Ltd、北京天泰科技發展有限公司（Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.）、北京昀澤科技有限公司（Beijing Yunze Technology Co., Ltd.）、和德宇航技術有限公司（China HEAD Aerospace Technology Co.）與其法國和荷蘭子公司，以及長沙天儀空間科技研究院有限公司（Spacety Co. Ltd.）與其盧森堡子公司。

香港「南華早報」報導，美國商務部表示，這項行動是基於資料顯示，「這些企業對俄羅斯的軍事和/或國防工業基礎有顯著貢獻，並且介入與美國國家安全和外交政策利益相違背的活動」。

美國先前已將接近80家涉及俄羅斯「國防產業與戰爭行動」的俄國企業列入制裁。華府也已經數度警告北京，若供應莫斯科武器將承受「後果」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120226