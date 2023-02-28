無人機墜莫斯科東南百里外 俄官員稱攻擊行動失敗

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯莫斯科州長伏洛比約夫表示，一架無人機今天墜落莫斯科東南方一座天然氣配氣站附近，顯然是攻擊失敗，距莫斯科市中心約110公里。聖彼得堡一座機場今早曾關閉一小時。

路透社報導，伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）通報這起發生在柯羅納鎮（Kolomna）的事故。稍早俄國國防部指控烏克蘭，昨夜2次企圖以無人機攻擊俄國南部地區。

烏克蘭不會公開宣稱犯下俄羅斯境內的攻擊事件。但若烏克蘭確實策動此事，這將是俄軍一年多前全面侵烏以來，烏克蘭最接近莫斯科的一次無人機攻擊行動。

附上無人機殘骸照片的俄國社群媒體貼文說，殘骸出現在柯羅納鎮附近。伏洛比約夫說，這架無人機似乎有意攻擊一座「民生基礎設施」，但未造成設施損壞。他說，聯邦安全局（FSB）負責偵辦此案，居民並無危險。

俄羅斯國防部表示，在聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）今天被迫暫停所有航班起降一小時後，該部出動攔截機進行防空演習。

俄國各通訊社引述國防部的話說：「在訓練期間，防空部隊負責偵測、攔截和辨識目標，並與救災機構和執法機構互動。」

稍早俄國國防部指控烏克蘭，對俄國南部克拉斯諾達邊區（Krasnodar）和阿迪格自治共和國（Adygea）的民生基礎設施目標發射攻擊無人機。

國防部表示，俄國防禦系統使這些無人機偏向，無法命中目標。「這兩架無人機失去控制並偏離航道，其中一架墜落田地，另一架偏離彈道，未能毀損目標。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120228