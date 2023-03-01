孔子學院藏安全隱憂 英國大學期待與台灣合作

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）倫敦大學城市學院（City, University of London）院長芬克斯坦在英國國會一場聽證會上說，孔子學院明顯是中國政府的影響力工具，具政治象徵功能，英國大學院校宜儘早擺脫。

不過，他指出，英國同時也有必要強化中國與中文研究，「與台灣合作的可能性就十分吸引人」，若能有快速進展，對英方而言是好事。

芬克斯坦（Anthony Finkelstein）是非政府部門公共機構「英國研究與創新局」（UKRI）董事，曾任英國政府國家安全首席科學顧問。UKRI受英國政府資助，投資國內科學研究活動。

英國國會下議院外交事務委員會2月28日舉行聽證會，主題為「英國大學與專制政權的互動」，應邀出席作證的除了芬克斯坦，還有英國大學聯合會（Universities UK）執行長史登（Vivienne Stern）、智庫「蘭德歐洲」（RAND Europe）分析師金博（Fiona Quimbre）、艾克斯特大學（University of Exeter）國際關係教授希瑟蕭（John Heathershaw）、負責國際事務的愛丁堡大學（University of Edinburgh）副校長馬凱（Alan Mackay），以及匯集超過20所英國一流大學的「羅素大學集團」（Russell Group）執行長布萊德夏（Tim Bradshaw）。

儘管中國不是唯一的專制政權，由於英中雙邊研究合作密切、中國是英國外籍學生主要來源之一、中國資金持續挹注英國大學院校、英國境內的孔子學院數量在全球名列前矛，而來自中國的安全挑戰近年在英國政壇日益引發關注，中國自然成為聽證會焦點。

出席作證者多指出，英國政府有必要提出連貫、一致、整合度高的對中政策；改善法令規章制定工作、避免疊床架屋和窒礙難行；建立常設專業諮詢機制，以利大學院校在國際合作與國安相關事務取得明確指引，例如2021年由政府成立的「研究合作諮詢團隊」（RCAT）以及由研究型大學自主成立的「高等教育機構出口管制聯合會」（HEECA），就是好的開始。

關於研究合作潛藏的安全威脅，金博指出，現行指引關注的範圍太狹窄，例如未觸及中國的人才招募計畫，學生會等潛在的影響力活動組織，日新月異的捐贈、投資和技術轉移手段，以及如何透過長期經營特定人脈影響學術研究方向等。

她提到，部分大學院校使用澳洲戰略政策研究所（ASPI）的「中國國防大學追蹤器」（China Defence Universities Tracker），調查中國特定大學院校與軍方和安全單位的關聯；但實務上，為掩蓋這類關係，中國學者專家可隱匿實際上的服務單位，甚至刻意提供錯誤的單位英譯名稱及其他誤導性的資訊。

另一方面，儘管出席作證的專業人士有共識，英國國家安全與利益應是任何國際往來首要考量，但部分人士強調，切斷與中國的交流將十分不智。

布萊德夏指出，認為只有中國能從合作關係獲利是錯誤的觀念。中國投注在研究工作的金額是全球第二大，掌握的人才庫在全球數一數二。期待英國以自己的力量執行所有研究項目顯然不切實際，預算也不足以支撐英國在所有研究領域占據領先地位，英國該做的是尋求對自己有利的合作，並保持警醒、有效管理與中國的關係。

史登則說，中國大量投資研究工作，無論是品質或產量如今都有大幅成長，「中國在部分尖端研究領域占領先地位，我們必須確保自己不被孤立」。

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然而，芬克斯坦指出，雖然仍有可能維持交易關係，但價值觀不同的對象稱不上是合作夥伴；各大學院校應積極管理這類交易關係及其伴隨的風險，包括對方恐利用各式灰色地帶以及大學院校、科研體系內部的脆弱點。

至於孔子學院，布萊德夏認為，整體而言，它們帶來的好處大於壞處；若要廢除孔子學院，政府應提供資金協助建立其他學習中文和中國相關知識的管道。與會證人多提到，英國必須正視中文和中國事務人才嚴重不足的現實。（編輯：周永捷）1120301