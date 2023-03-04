世銀：敘利亞強震直接災損估達1500餘億元
2023/3/4 19:58（3/4 20:53 更新）
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，2月在土耳其與敘利亞交界地帶發生的強震與餘震，對敘利亞造成的直接實體損害規模，估計達到51億美元（約新台幣1556億元）。
土耳其與敘利亞交界地帶2月6日遭到規模7.8強震侵襲，造成兩國多座城市摧毀，合計有5萬餘人罹難，並有數以百萬計倖存者迫切需要安置與醫療援助。
法新社報導，根據世銀最新估算，敘利亞「受損或摧毀的資本存量（capital stock）現值，估計達到其國內生產毛額（GDP）的約10%」。
世銀的報告指出，敘利亞有「4個省受到廣泛損害衝擊，這些地方共有約1000萬敘利亞人口居住」。
提供開發放款的世銀表示，這份報告還未包含範圍更廣的敘利亞經濟衝擊與損失，例如生產與商業活動中斷等部分。
世銀又說，2月20日發生另一起地震造成損害增加，且不斷出現的餘震，很可能令估計的損失規模隨時間增加。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120304
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