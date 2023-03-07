熱浪席捲雪梨 澳洲官員警告叢林大火威脅

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲官員今天警告，歷經近兩年頻繁的洪水和雨災後，澳洲東部發生叢林大火風險正在升高，主因是嚴重的熱浪將包括雪梨在內數個地區的氣溫推高至兩年來新高。

路透社報導，澳洲人口最多的州、首府為雪梨的新南威爾斯（New South Wales）一共發生33起叢林火災，其中12起仍未被控制。州內大部分地區發布火災相關禁令，多所公立學校停課。

其中2起叢林大火的緊急等級經過徹夜後已調降，但是相關官員說火勢有可能復燃。

新南威爾斯州鄉村消防局（RFS）局長羅傑斯（Rob Rogers）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「對消防員來說，這又會是困難的一天，可能要到明天才會有所緩解。」「控制這些火災需要花好幾天時間。」

幾起叢林大火尚無人員傷亡的通報，但當局表示有些居民必須疏散。

新南威爾斯的許多地區昨天測得2021年1月以來最熱的一天，多地氣溫超過攝氏40度。

今天的預報顯示氣溫仍有機會衝破30多度，預計9日才會下降。氣象局表示，乾熱條件伴隨強烈陣風會拉高火災危險等級。

如今新南威爾斯州正面對2019和2020年澳洲東部大火以來最糟的狀況。當時澳洲東部的毀滅性大火，造成33人死亡、數以百萬計動物喪命，燒毀超過15萬平方公里的區域。

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自2020年底以來，澳洲氣候一直受會帶來更多雨水和洪災的反聖嬰現象影響。澳洲氣象局上週表示反聖嬰現象雖應進入尾聲，但澳洲整個秋季很可能會處於聖嬰和反聖嬰現象交替。

新南威爾斯鄉村消防局督察長謝波德（Ben Shepherd）告訴天空新聞（Sky News）：「過去幾年人們都在思考和面對洪水問題，卻沒認真思考過應對火災防範。」（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120306