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婦女節腳步近 印度又一大學批准女學生產假

2023/3/7 18:41
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（中央社記者林行健新德里7日專電）國際婦女節即將到來，又有一家印度高等學府准許女學生申請產假，印度校園女權正在緩步前進。

印度南部克勒拉省（Kerala）的國立克勒拉大學，昨天宣布18歲以上的女學生若生產，可申請6個月的產假；只要出示醫院證明，女學生在產假結束後可直接回教室上課，無需申請入學許可。

上週，同樣位於克勒拉省的柯枝科技大學（CUAST），批准女學生享有60天的產假；去年9月，位於卡納塔卡省（Karnataka）的芒加羅大學（MU）更給予女學生多達240天的產假。

一些學校也允許申請產假的女學生延後考試，以解決她們跟不上學業的問題。

另方面，柯枝科技大學今年1月開了印度高等學府准許女學生請月事假的先例，而克勒拉省政府教育廳正打算把這項措施擴大至全省所有大學。

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但就印度全國範圍，女學生產假和月事假尚未普及。新德里一名印度大學生告訴中央社記者，他只知道印度公司行號會給女員工產假和月事假，但沒聽說過大學裡也有。

今年2月，印度最高法院拒絕受理一位民眾要求制訂月事假法規框架的請願，認為這是各地方政府的政策問題；2017年，印度一名下議院議員提出月事福利法，但被下議院以議題「不潔」為由擱置。（編輯：韋樞）1120307

#印度
#柯枝科技大學
#克勒拉省
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