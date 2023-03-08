瓦格納集團宣稱已攻占巴赫姆特東部地區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）領導人今天表示，他的部隊在持續數週的戰鬥中，已經攻占烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）「整個東部地區」。

法新社報導，與克里姆林宮關係密切的瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在一段錄音檔中說：「瓦格納部隊已經攻占巴赫姆特整個東部地區，也就是巴赫姆特卡河以東的所有地區。」

俄羅斯士兵不惜一切代價奪取巴赫姆特，使得鎮守巴赫姆特的烏克蘭軍隊面臨的壓力日益增加。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早受訪表示：「我們知道，在得到巴赫姆特後，他們便可長驅直入。他們可以去克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。對俄軍來說，從巴赫姆特去烏東頓內茨克（Donetsk）州的其他城鎮，將輕而易舉 。」

澤倫斯基並說，烏克蘭武裝部隊將堅守巴赫姆特。「當然，我們得考量我軍可能付出的生命代價，但我們必須竭盡所能。同時，我們正在取得武器、物資，我們的部隊正為反攻做好準備。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120308