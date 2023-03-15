菲美4月聯合軍演 首度實彈擊沉南海目標船隻

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美國太平洋陸軍和菲國陸軍13日展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習，菲美年度「肩並肩」聯合軍演4月將登場。圖為菲美陸軍「堅盾」聯合軍演在呂宋島中部的麥格塞塞堡軍營開幕。（菲律賓陸軍提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年3月15日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）南海緊張持續之際，菲律賓和美國4月將舉行「肩並肩」聯合軍演，不僅是史上最大規模的菲美聯合演習，還將動用海馬士多管火箭系統，首度實彈演練在南海擊沉目標船隻。

面對北京在南海日益強硬及台灣海峽可能爆發衝突，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演4月11日到28日將在菲律賓呂宋島、鄰近南海的巴拉旺島（Palawan）和菲國中部的安蒂克省（Antique）等地登場。

今年軍演將出動逾1萬2000名美軍和5000名菲律賓軍人，澳洲也將派出約百人參與，演習動員軍力將近去年的兩倍。

菲律賓新聞社（PNA）和菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，聯合軍演發言人洛希科（Michael Logico）今天說，「肩並肩」軍演實彈演習時，菲美軍隊將擊沉一艘距呂宋島中部三描禮士省（Zambales）約12海浬、距南海黃岩島約100海浬的目標船隻。

他表示：「我們會向一個目標開火。我們有一艘美國為此目的採購的目標船隻。高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），我們的大砲不會向開放水域開火，而是向目標開火。」

洛希科說，菲美軍隊將把一艘舊漁船拖到定點，「我們將用我們擁有的所有武器系統攻擊它，包括陸上、海上和空中，那將成為我們的目標」。

他表示，目標船隻位置將鄰近菲律賓海軍教育、訓練和方針指揮部（NETDC），「它在領海內」。

洛希科說，菲美聯合軍演目的並非挑釁。「我們只是演習，不是挑釁任何人。在我的領土和領海內，我可以為所欲為，所以這不是挑釁」。

不過，菲律賓軍方原本在1月下旬宣布，今年菲美聯合軍演主要區域將是菲國北方的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），且演習區域將涵蓋位於巴士海峽的富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）及巴丹群島（Batanes）。其中，巴丹群島距台灣僅約190公里。

菲國軍方當時表示，將在北伊羅科斯省布哥斯鎮（Burgos）沿岸防空基地進行實彈演習，以測試菲美兩國新取得的武器系統。巴士海峽島嶼則將用於空中機動作戰及後勤演習。

但北伊羅科斯省官員古瑪瑞（Gervy James Gumarit）今天向菲媒證實，北伊羅科斯省長接獲軍方通知，今年菲美軍演主要區域已從北伊羅科斯省移到三描禮士省，演習區域變更原因不明。

洛希科也證實，不會在北伊羅科斯省舉行軍演，「我們會在三描禮士省進行。我們奉命將它（軍演）移到三描禮士省」。（編輯：韋樞）1120315