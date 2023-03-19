6.8強震襲擊厄瓜多至少12死 秘魯暫未傳災情

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厄瓜多沿海和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震，至少造成12死。圖為昆卡市房屋建築物毀損，瓦礫散落一地。（路透社）

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（中央社厄瓜多瓜亞基爾18日綜合外電報導）厄瓜多沿海地區和秘魯北部今天中午發生強震，在厄瓜多造成至少12人喪生，且多棟住家、學校及醫學中心等的建築受損。秘魯則表示當地尚未接獲人員或建築受傷的通報。

綜合路透和法新社報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）在社群媒體推特（Twitter）發文說：「緊急團隊正在動員以提供協助給受到影響的人。」

美國地質調查所（USGS）表示，地震發生在當地中午12時12分，地震規模6.8，震源深度66公里。有關當局說，震央在距離秘魯邊界不遠的厄瓜多城市巴勞市（Balao）。

總統拉梭推文表示「目前為止接獲的死亡通報有12起」，當中11起在黃金省（El Oro），1起在阿蘇艾省（Azuay）。

總統府新聞單位同時表示，多棟住家、教育建築以及醫療中心受損，多條道路因地震引發的山崩而受阻。聖羅沙（Santa Rosa）機場有些許受損，但仍維持起降作業。

而在秘魯，當地地震單位最初通報地震規模7.0，但數小時之後下調為6.7。

秘魯國家地震中心（National Seismological Center of Peru）負責人塔維拉（Hernando Tavera）向當地廣播電台保證，秘魯境內「建築物和人員均未受到重大影響」。

「衛報」報導，多支上傳社群媒體的影片顯示，厄瓜多瓜海港亞基爾（Guayaquil）以及鄰近社區的民眾聚集在大街上，還有人通報家裡有東西掉落地面。

其中一段影片顯示，地震當下電視台布景跟著左搖右晃，幾名播報人員神色緊張，他們一開始試著說這只是小地震，但其中幾人很快就跑出鏡頭。片中聽得到其中1人直接進廣告，另一人直呼「我的老天、我的老天」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120319