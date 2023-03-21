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NHK：岸田文雄已抵基輔 將與澤倫斯基會談

2023/3/21 19:49（3/21 20:38 更新）
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日本首相岸田文雄（第一排右）21日已抵達烏克蘭首都基輔。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄今天已抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

根據路透社，日本外務省發聲明表示，在俄羅斯部隊一年多前全面入侵烏克蘭後，代表七大工業國集團（G7）民主富國之一的岸田，將表達支持和聲援烏克蘭。

聲明表示，岸田將就烏國人民挺身保衛家園的勇氣與毅力，表達他的敬意。

日本5月將在廣島舉行G7高峰會。岸田之前表示，因應烏克蘭戰爭，這次峰會應該展現維護國際秩序和法治的堅強意志。

NHK播放岸田站在火車旁邊與官員談話的片段，他在波蘭邊境城鎮普瑟米斯（Przemysl）上車後，已經抵達基輔。

外務省表示，岸田23日返回日本前，也會跟波蘭領導人會談。

NHK報導，在啟程途經波蘭中轉前往烏克蘭之前，岸田剛結束印度行程，期間他與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1120321

#岸田文雄
#NHK
#澤倫斯基
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