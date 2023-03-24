歐盟與UN秘書長會議 確保糧食安全避俄烏戰爭影響

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐盟領導人今天與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）舉行會談，討論全球糧食安全議題以及針對俄羅斯入侵烏克蘭所祭出的制裁，並同意向烏克蘭提供更多砲彈。

幾天前在聯合國（UN）和土耳其居中協調下，展延了烏克蘭穀物經黑海安全出口的協議，這項協議被視為解決全球糧食危機的重要關鍵。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，歐盟（EU）希望能確保「可怕的俄烏戰爭不會造成世界糧食不安全」。他還說：「我們需要確保穀物出口能繼續下去，例如來自烏克蘭的穀物。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊加入會議，他懇請歐洲加快供應武器並增加供量，包括遠程飛彈和現代化飛機，也要求對俄羅斯實施額外制裁，否則戰爭會有拖延下去的風險。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「將孩童移送出境，是一種戰爭罪。」

她還說：「今天我們知道有1萬6200名孩童已被移送出境。只有300人返回。」

俄羅斯要求西方應先放緩對俄國的制裁，俄方才允許烏克蘭黑海穀物繼續出口至5月中旬以後；美國則拒絕了俄方這項要求，還說並未對俄國農產品或肥料採取限制措施。

在歐盟內部，針對莫斯科盟邦白俄羅斯的新制裁計畫，未有跡象顯示有所突破。立陶宛則反對允許透過歐洲轉運俄國肥料，但支持者則認為這有助於非洲的糧食安全。

另外，各國外長20日商定達成一項計畫，要在明年向烏克蘭提供100萬枚砲彈，歐盟領導人會中背書這項計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120324