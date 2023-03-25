印度在野要角失去議員資格 矢言繼續質疑莫迪

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（中央社新德里25日綜合外電報導）印度反對派要角、最大在野黨國大黨的國會下議院議員拉胡爾．甘地今天說，他昨天遭取消議員資格，是因他要求對總理莫迪的一位重要企業界盟友進行調查，他會繼續為民主而戰。

52歲的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）因2019年在一場競選造勢活動中說：「為何小偷都姓莫迪？」，意指總理莫迪（Narendra Modi）貪污，但遭另一名同姓莫迪的地方議員提告誹謗。總理莫迪故鄉古茶拉底省 （Gujarat）的法院23日判決拉胡爾．甘地罪名成立，下議院旋即在昨天取消他的議員資格。

法新社報導，莫迪政府一直以來遭到政壇對手和人權團體廣為指控其利用司法來打擊和壓制批評聲音。但拉胡爾．甘地今天表示，他不會向威嚇低頭。

拉胡爾．甘地對媒體記者說：「我會採取一切必要行動，來捍衛這個國家的民主本質。他們已經習慣每個人都害怕他們，但我不怕。」他意指莫迪的執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）。

拉胡爾．甘地是莫迪在印度政壇的最大對手。他遭到下議院取消議員資格，正值莫迪與印度最有權勢實業家之一阿達尼（Gautam Adani）的關係遭到各方檢視。

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莫迪與阿達尼的密切夥伴關係已有數十年歷史，但阿達尼的商業帝國卻在今年再度受到關注，因為一家美國投資公司指控其「明目張膽」進行公司詐欺。拉胡爾．甘地所屬的國大黨（Congress Party）數週以來要求印度國會對相關指控進行適當調查。

拉胡爾．甘地對記者表示：「我之所以被解除議員資格，是因為總理...害怕接下來的言論將衝著阿達尼而來。我會繼續提出這個問題：總理與阿達尼先生是什麼關係？」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120325