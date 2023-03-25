更多編輯台推薦新聞：
埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

響應歐盟挺烏 波蘭彈藥製造商將擴增產量數倍

2023/3/25 21:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙25日綜合外電報導）波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，彈藥製造商迪札門特將大幅擴增產能，以配合歐盟出資為烏克蘭提供彈藥的行動。迪札門特是國營波蘭軍備集團（Polska Grupa Zbrojeniowa）子公司。

路透社報導，在莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）作此宣布之後，歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）計劃在27日視察迪札門特（Dezamet）。

歐洲防衛局（European Defence Agency）表示，歐盟17個會員國和挪威本週商定，將聯合採購彈藥協助烏克蘭作戰，並補充各自庫存。

生產火砲、迫擊砲和榴彈等彈藥的迪札門特是波蘭軍備集團旗下50多個軍備生產企業之一。

莫拉維茨奇在RMF電台詢及布勒東視察迪札門特工廠一事時說：「這座工廠的新訂單和資金有著落了，我們將在這家工廠和別的工廠開設新的生產線以生產彈藥，我們希望能儘快將產量擴增數倍。」

莫拉維茨奇說，他也希望波蘭民營公司增加彈藥產量。

波蘭軍備集團執行長奇瓦萊克（Sebastian Chwalek）昨天曾說，這個集團計劃增加數千名人力。目前集團聘用約2萬名人員。（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1120325

#莫拉維茨奇
#歐盟
#布勒東
莫拉維茨奇
因應俄威脅 拜登將訪波蘭談增兵部署與長駐問題波蘭提高2023國防預算 占GDP 4%北約國家中最高
布勒東
歐警告ChatGPT風險 義禁聊天機器人Replika用個資傳歐盟執委承諾 與美合力使中國半導體業窒息
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬克宏：歐盟主席將加入訪中行程 對中展現一致聲音