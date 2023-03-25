響應歐盟挺烏 波蘭彈藥製造商將擴增產量數倍

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（中央社華沙25日綜合外電報導）波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，彈藥製造商迪札門特將大幅擴增產能，以配合歐盟出資為烏克蘭提供彈藥的行動。迪札門特是國營波蘭軍備集團（Polska Grupa Zbrojeniowa）子公司。

路透社報導，在莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）作此宣布之後，歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）計劃在27日視察迪札門特（Dezamet）。

歐洲防衛局（European Defence Agency）表示，歐盟17個會員國和挪威本週商定，將聯合採購彈藥協助烏克蘭作戰，並補充各自庫存。

生產火砲、迫擊砲和榴彈等彈藥的迪札門特是波蘭軍備集團旗下50多個軍備生產企業之一。

莫拉維茨奇在RMF電台詢及布勒東視察迪札門特工廠一事時說：「這座工廠的新訂單和資金有著落了，我們將在這家工廠和別的工廠開設新的生產線以生產彈藥，我們希望能儘快將產量擴增數倍。」

莫拉維茨奇說，他也希望波蘭民營公司增加彈藥產量。

波蘭軍備集團執行長奇瓦萊克（Sebastian Chwalek）昨天曾說，這個集團計劃增加數千名人力。目前集團聘用約2萬名人員。（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1120325