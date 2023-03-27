更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應2/300
首頁 / 國際

蒲亭將在白俄部署核武 華府：未見俄移動核武跡象

2023/3/27 02:16（3/27 07:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年2月19日俄羅斯總統蒲亭（右）與白俄羅斯總統魯卡申柯在莫斯科觀看彈道飛彈發射。（Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via 路透社）
圖為去年2月19日俄羅斯總統蒲亭（右）與白俄羅斯總統魯卡申柯在莫斯科觀看彈道飛彈發射。（Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布將在白俄羅斯部署戰術核子武器。白宮國家安全會議發言人柯比今天表示，美國還沒有看到俄羅斯已經移動任何核武的跡象。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布，俄羅斯將在鄰國與盟友的白俄羅斯部署戰術核武，引發國際組織和烏克蘭同聲譴責。

柯比（John Kirby）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「我們還沒有看到他（指蒲亭）已經履行此一承諾或是有移動任何核武的跡象。」

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

柯比同時表示，華府「沒有看到他有意在烏克蘭境內使用核武的跡象」。

他強調，美國每天都監控形勢演變，截至目前「沒有會讓我們改變戰略嚇阻態度的情況」。（譯者：何宏儒）1120327

俄羅斯總統蒲亭25日宣布，將在鄰國白俄羅斯領土部署戰術核武。（中央社製圖）
俄羅斯總統蒲亭25日宣布，將在鄰國白俄羅斯領土部署戰術核武。（中央社製圖）
#蒲亭
#柯比
#俄羅斯
延伸閱讀
蒲亭將在白俄部署核武 烏克蘭德國北約同聲譴責英擬供烏克蘭貧鈾彈 蒲亭：若成真將以牙還牙末日鐘距午夜剩90秒 史上最接近人類滅亡
蒲亭
蒲亭白俄部署協議 何謂戰術核武、俄國政策一次看蒲亭將在白俄部署核武 華府智庫：核戰風險極低
柯比
美國財長葉倫與商務部長雷蒙多擬訪中 商議經濟問題傳美國將提供烏克蘭新軍援 價值達123億元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蒲亭將在白俄部署核武 烏克蘭德國北約同聲譴責