更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300
首頁 / 國際

為烏克蘭和平而唱 全球合唱團數千歌手同步發聲

2023/3/27 17:57（3/27 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
來自世界各地合唱團的數千歌手26日同步發聲，為烏克蘭的和平而唱。圖為去年大批民眾聚集在西班牙首都馬德里，參與和平合唱團倡議活動。（路透社）
來自世界各地合唱團的數千歌手26日同步發聲，為烏克蘭的和平而唱。圖為去年大批民眾聚集在西班牙首都馬德里，參與和平合唱團倡議活動。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里26日綜合外電報導）來自世界各地合唱團的數千歌手今天同步發聲，為烏克蘭的和平而唱，而在一年前發起這項活動的西班牙首都馬德里，有近300歌手聚在一起。

在萬里無雲的藍空下，來自西班牙首都馬德里及周邊地區的46個合唱團，齊聚市區「雷納索菲亞王后國家藝術中心博物館」（Reina Sofia art museum）外，在中午時分開始演唱，在歐洲和拉丁美洲各地也有數千人同步參加活動。

今年合唱團來自9個國家的81個地點，其中有來自烏克蘭的1000名歌手，他們與來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、丹麥、德國、葡萄牙和委內瑞拉的歌手一起合唱。

這場在影音平台YouTube上現場直播的同步活動，由「和平合唱團」（Choirs for Peace）策劃，在去年俄羅斯全面入侵烏克蘭一個月後發起，首場活動吸引了2萬5000多名歌手。

聖地亞哥使徒教堂（Santiago Apostol church）去年發起了和平合唱團倡議。教堂合唱團指揮賈西亞（Mariano Garcia）說：「音樂能團結人心...因此合唱團是傳播和平訊息的完美工具。」

54歲的芮登杜 （Elena Redondo）去年看過活動後決定加入合唱團，這樣今年就可以參與活動。

她表示：「我們都忘了，不僅烏克蘭有戰爭，世界各地也有戰爭，但我們似乎都已經習慣了。所以像這樣的活動是一個重要的警鐘。」

她說：「音樂改變了很多事情，不僅在全球層面，也對個人造成影響，這確實改變了你看待事物的方式。我認為和其他聲音一起發聲是很重要的事。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1120327

#烏克蘭
#合唱團
#和平祈願
延伸閱讀
美國鄉村歌手挺烏克蘭 新歌邀澤倫斯基獻聲助陣U2主唱波諾在基輔地鐵開唱 讚烏克蘭為自由而戰歐洲150個電台聲援烏克蘭 同時播放藍儂反戰歌曲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏東阿夫迪夫卡遭俄軍轟炸淪末日電影場景 恐成巴赫姆特第2