俄軍砲擊頓內茨克州斯拉夫揚斯克 至少釀2死29傷

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俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內茨克州發動猛烈攻勢，當地市鎮斯拉夫揚斯克27日傳出遭到砲擊，造成至少2人死亡、20多人受傷。（圖取自facebook.com/pavlokyrylenko.donoda）

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內茨克州發動猛烈攻勢，當地市鎮斯拉夫揚斯克今天傳出遭到砲擊，造成至少2人死亡、20多人受傷；另個市鎮阿夫迪夫卡的軍事行政首長則下令市府職員撤離。

法新社報導，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書（Facebook）發文寫道：「截至13時，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）有2人死亡、29人受傷。」

根據基里蘭科的說法，俄軍約在當地時間今天上午10時30分（台北時間今天下午3時30分）以2枚S-300飛彈擊中斯拉夫揚斯克市中心，當地另有行政與辦公大樓、5棟高樓大廈及7間民宅受損。

基里蘭科還指出，州內另個市鎮德魯日基夫卡（Druzhkivka）也遭到攻擊，2枚S-300飛彈擊中當地一所孤兒院，幾乎將其完全炸毀，所幸根據初步消息尚無人傷亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「又是以俄羅斯聯邦的恐怖主義行動開啟的一天。侵略國砲擊了我們的斯拉夫揚斯克。」

他還說：「敵人必須知道，烏克蘭將不會原諒對我們百姓的折磨，將不會原諒造成這些死傷（的行為）。」

阿夫迪夫卡（Avdiivka）的軍事行政首長巴拉巴希（Vitalii Barabash）則在社群媒體上說：「很遺憾得承認，阿夫迪夫卡看來越來越像電影中的末日後場景。」因此他做出撤離市府員工的艱難決定。

俄軍幾個月來一直努力想拿下整個頓內茨克州，戰鬥主要圍繞巴赫姆特（Bakhmut），這座市鎮正位於阿夫迪夫卡北方。

巴拉巴希在臉書發布的影像顯示，一些住宅建物嚴重受損，幾乎已空無一人的建物內到處散布殘磚瓦礫。他強烈建議所有人撤離阿夫迪夫卡。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120327