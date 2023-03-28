更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

厄瓜多南部大雨爆發土石流 7死60多人失蹤

2023/3/28 16:11（3/28 17:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
厄瓜多連月大雨引發土石流，造成至少7人死亡，60多人失蹤。圖為大雨引發山體滑動，阿勞西村房屋被泥土覆蓋。（路透社）
厄瓜多連月大雨引發土石流，造成至少7人死亡，60多人失蹤。圖為大雨引發山體滑動，阿勞西村房屋被泥土覆蓋。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社厄瓜多阿勞西27日綜合外電報導）南美洲國家厄瓜多南部連月大雨引發土石流，造成至少7人死亡，有60多人通報失蹤，搜救人員今天努力進行搜尋行動。

法新社報導，官員表示，土石流發生在昨天深夜，在首都基多（Quito）以南約300公里青坡拉索省（Chimborazo）的阿勞西村（Alausi）掩埋了幾十間房屋，造成23人受傷。

搜救人員和民眾今天試著徒手清理土石瓦礫，盼在扭曲的金屬和斷裂的樹幹之間找到任何倖存者。

阿勞西是一個被青山包圍的定居點，居民約有4萬5000人。在當地泥濘的街道上，受驚嚇的居民站在一旁等待消息，許多人流下眼淚。

土石流還侵襲幾座公共建築，損壞道路，並造成3所學校關閉。

倖存者阿瓜薩卡（Jose Agualsaca）告訴Teleamazonas電視台：「我在土石流侵襲前約15分鐘逃出來。」他說，他趕著在土石流抵達前把家中物品清出。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）在推特（Twitter）發文表示，鄰近地區的消防人員已經趕往阿勞西，以協助受這起災難影響的民眾。

路透社報導，厄瓜多消防機關今天在推文中說，阿勞西的土石流有32人獲救，總共有500人和163間房屋受到影響。

厄瓜多交通部長艾雷拉（Dario Herrera）在阿勞西告訴路透社：「我們無奈目睹了一場可怕的悲劇。當務之急是照顧和疏散居民。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120328

#厄瓜多
#土石流
#阿勞西村
延伸閱讀
6.8強震襲擊厄瓜多至少12死聖保羅沿海城市暴雨 24小時雨量創巴西史上最高全球面對氣候變遷最脆弱地區 中國包辦前9名
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族