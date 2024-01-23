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美新州共和黨總統初選 海利在小鎮拔頭籌6票全拿

2024/1/23 17:43
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（中央社新罕布什爾州迪斯維爾諾契23日綜合外電報導）美國新罕布什爾州舉行共和黨總統初選，當地人口極少的小鎮迪斯維爾諾契今天午夜投票，6名登記選民全數投給海利，令她在當地橫掃川普。

美聯社及哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在2024年初選，度假小鎮迪斯維爾諾契（Dixville Notch）是新州第一個投票的地方。

迪斯維爾諾契有6名登記選民，其中4人為共和黨，2人獨立選民，而這6人是整個地區的全數人口。

前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）獲得全部6張選票。在計票結束後，海利表示：「在新罕布什爾州展開美好的一天。感謝你們，迪斯維爾諾契。」

在美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布退出共和黨初選後，海利成了前總統川普爭取黨內提名的唯一對手，新罕布什爾州初選結果也成各方關注焦點。

由於迪斯維爾諾契選民樣本數極少，當地投票結果通常無法顯示整個選情，但令人得以在開票前提早滿足好奇心。

自1960年開始，迪斯維爾諾契傳統上是全美選舉首個投票的地方，投票結果在午夜後幾分鐘就會公布。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130123

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