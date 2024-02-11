德國政策鼓勵 陽台太陽能發電旺

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（中央社記者林育立柏林11日專電）由於安裝容易，售價低廉，加上政府政策鼓勵民眾發電，在自家陽台裝太陽能板發電，近來在德國愈來愈受到歡迎。

在陽台安裝的小型太陽能板，在德國又稱「陽台發電廠」，售價500歐元（約新台幣1萬7000元）起跳。好處是安裝容易，可直接插在插座，而且又耐用，搬家時可帶著走，一般至少用20年。

用這種太陽能板發的電，最多可滿足全家用電的20%，減少電費支出，用幾年就回本，因此推出以來民眾趨之若鶩。

據德國聯邦統計局（Destatis）去年8月的統計，全國有30萬台陽台太陽能發電裝置，比2022年底整整多了20萬台，成長幅度相當驚人。

德國政府因此從善如流，在去年底修法，房客無需房東同意即可在陽台裝置太陽能板，登記的行政手續也大幅簡化，鼓勵民眾自己發電。

巴伐利亞應用能源研究中心（ZAE Bayern）專家達邁爾 （Wolfgang Dallmayer）接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，由於售價降低和政策鼓勵，對多數人來說陽台發電廠是一筆划算的生意，現在才真的要開始流行。

德國太陽能協會（BSW）也指出，去年陽台用太陽能板市場掀起一股「淘金熱」，產品全被掃光，預計今年熱潮仍將持續。（編輯：馮昭）1130211