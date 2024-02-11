共同社：日本將向烏克蘭提供158億日圓金援

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本共同社今天引述不具名消息人士的說法報導，日本將於2月19日在東京舉行的會議上，承諾向烏克蘭提供158億日圓（約新台幣33億2000萬元）的金援。

共同社指出，這筆金援將用於7項領域的重建，包括農業和瓦礫的清除作業。

日本放送協會（NHK）昨天報導，日本首相岸田文雄和烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）將偕同兩國的政府及企業代表，出席2月19日在東京舉行的會議。

由於今天並非正規上班日，路透社無法請日本內閣官房就此報導加以回應。

日本政府於去年12月放寬武器出口管制後指出，將準備向美國出口愛國者防空飛彈。

日本依然無法向交戰國家輸送武器，但向美國出口武器可提高華府向基輔當局提供軍事援助的能力，進而使烏克蘭間接受益。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1130211