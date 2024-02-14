情人節到來 柬埔寨當局警告學生不要「喪失尊嚴」

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（中央社金邊14日綜合外電報導）柬埔寨當局對學生發出嚴厲告誡，要求他們在今年的西洋情人節避免「不當活動」，警告他們「喪失尊嚴」的危險。

法新社報導，近年來，情人節在許多東南亞國家的年輕人中流行起來，在2月14日到來前幾天，商店和街頭攤販都會販賣一束束紅玫瑰和心型巧克力。

儘管有些人可能認為，這個慶祝愛情的年度節日只是一種無害的樂趣，柬埔寨政府卻對此感到不安，曾多次針對年輕人的愛情和婚前性行為的隱患發出嚴厲警告。

柬埔寨教育部昨晚向公、私立學校發出命令，要求它們「採取措施，以避免情人節期間的不當活動」。聲明提到：「這並非高棉民族的傳統。」

柬埔寨教育部還指出，情人節活動已使「少部分年輕人…忘記學習，並喪失自身和家人的尊嚴」。

柬埔寨婦女部也表示，有些人「誤解2月14日的涵義」。

柬埔寨國家愛滋病管理局（National AIDS Authority）警告，愛滋病仍在傳播，一些人，特別是年輕人，利用情人節「表達愛意，從而發生性行為」。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130214