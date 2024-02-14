更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初五迎財神 大樂透頭獎1.6億 百萬大紅包獎號這邊看
首頁 / 國際

情人節到來 柬埔寨當局警告學生不要「喪失尊嚴」

2024/2/14 20:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金邊14日綜合外電報導）柬埔寨當局對學生發出嚴厲告誡，要求他們在今年的西洋情人節避免「不當活動」，警告他們「喪失尊嚴」的危險。

法新社報導，近年來，情人節在許多東南亞國家的年輕人中流行起來，在2月14日到來前幾天，商店和街頭攤販都會販賣一束束紅玫瑰和心型巧克力。

儘管有些人可能認為，這個慶祝愛情的年度節日只是一種無害的樂趣，柬埔寨政府卻對此感到不安，曾多次針對年輕人的愛情和婚前性行為的隱患發出嚴厲警告。

柬埔寨教育部昨晚向公、私立學校發出命令，要求它們「採取措施，以避免情人節期間的不當活動」。聲明提到：「這並非高棉民族的傳統。」

柬埔寨教育部還指出，情人節活動已使「少部分年輕人…忘記學習，並喪失自身和家人的尊嚴」。

柬埔寨婦女部也表示，有些人「誤解2月14日的涵義」。

柬埔寨國家愛滋病管理局（National AIDS Authority）警告，愛滋病仍在傳播，一些人，特別是年輕人，利用情人節「表達愛意，從而發生性行為」。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130214

#柬埔寨
#情人節
#愛滋病
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17