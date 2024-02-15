經濟低迷 思科宣布全球裁員並下修年度營收目標

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（中央社加州矽谷14日綜合外電報導）經濟低迷已導致科技企業今年裁減數以千計職位，美國網路設備跨國供應商思科系統公司（Cisco Systems）表示，將在全球裁員5%，相當於4000多人，並下修年度營收目標。

路透社報導，思科將年度營收目標從先前預測的538億到550億美元降為515億到525億美元後，今天盤後交易股價跌逾5%。

思科執行長羅賓斯（Charles Robbins）在電話會議中表示：「我們在電信公司和有線服務供應商等客戶方面，也持續看到需求疲軟。」

由於電信業客戶限制支出，把清理網路設備的過剩庫存列為優先要務，分析師預期思科產品的需求仍將面臨壓力。

研究機構Third Bridge分析師布魯內托（Joe Brunetto）指出，網路硬體庫存堆積問題應該會在今年下半年或明年初解決。

與此同時，思科正聚焦人工智慧（AI）及與輝達公司（Nvidia）的夥伴關係以刺激成長。羅賓斯表示，輝達同意在思科的乙太網路上運用其廣泛應用於數據中心及AI應用程式的自有技術。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，思科第3季營收預計將介於121億到123億美元之間，低於131億美元的預期值。

3名知情人士本月稍早告訴路透社，擁有8萬5000名員工的思科正在計劃裁員和重整，以聚焦於高成長領域。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130215