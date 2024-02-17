京都大學吉田寮訴訟 地院判14名住宿生可續住

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本京都大學校方要求住宿生搬出屋齡逾百年的學生宿舍「吉田寮」未果後提起訴訟，京都地方法院一審判決被告的14名住宿生可續住。

日本放送協會（NHK）報導，京都大學校方面對判決結果僅簡短回應，由於仍在確認判決書詳細內容，目前無法做出評論。

京都大學學生宿舍吉田寮內有建於1913年的房舍，由於過於破舊可能有因地震倒塌之虞，校方要求住宿生搬離未果後，從2019年起向法院提出要求40名住宿生搬離的訴訟。

在地院至今的審理中，京都大學校方都以吉田寮有倒塌危險性及提供住宿生替代宿舍為由，主張校方可以跟吉田寮住宿生解除契約。

京都地方法院法官松山昇平2月16日在判決時表示，住宿生是看到宿舍由宿舍的自治會管理而入住，校方無法藉由提供替代宿舍單方面終止契約。

松山說，校方跟14名住宿生間存在住宿契約，且校內並沒有以宿舍老舊為由要求學生搬遷的規定，因此判決目前仍住在吉田寮內17名住宿生中的14人不用搬離。

不過，有關校方要求停止接受新入住吉田寮的2017年12月後入住的3名住宿生，及目前已非學生且未確認退住的23人，地院判決要求這26人必須搬離。

目前住在吉田寮的被告松村主承說，對這個令人出乎意料的判決結果感到吃驚，「不能毀棄宿舍自治會與大學間所達成協議這一點獲（法院）認同，我覺得意義十分重大」。

另一名同樣住在吉田寮的被告高橋步唯說，法院審理至今已持續5年，對身為學生的他們來說相當難熬。未來希望自治會跟校方能進行協商，針對宿舍如何使用等做出決定。

至於被判決必須搬離的3名住宿生，正在研究是否提出上訴。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1130217