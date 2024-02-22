雷蒙多：美國需要「晶片法案二」領導全球半導體產業

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（中央社聖荷西21日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天指出，美國若想在半導體產業「領導世界」，將需要第二個「晶片法案」（CHIPS Act）。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，雷蒙多現身晶片大廠英特爾（Intel）線上活動時表示：「我以最快速度奔波，實施晶片法案一，已經喘不過氣來。」

雷蒙多還說，英特爾是美國冠軍企業，在這次振興中可以發揮巨大作用，英特爾應該為即將宣布的晶片法案資金作好準備。

但雷蒙多也指稱，對於美國而言，要重拾半導體供應鏈領導地位，光是一個晶片法案並不夠。

雷蒙多提及，她認為如果美國想要領導世界，將需要晶片法案二，或是某種持續的投資。（譯者：陳正健）1130222

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