哈瓦那症候群患者未發現腦損傷證據 偏頭痛、慢性頭暈原因成謎

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）根據今天公布的新研究，目前並未發現「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）患者腦損傷的確切證據，讓這種導致數十名美國外交官身體不適的疾病更添神秘。

法新社報導，美國國家衛生研究院（NIH）研究人員承認患者持續有偏頭痛、慢性頭暈和憂鬱等症狀，但他們仍無法有所解釋。

2016年開始傳出的哈瓦那症候群讓官員感到困惑，當時駐古巴首都哈瓦那的美國外交官報告身體不適以及夜裡聽到刺耳的聲音，讓人懷疑外國敵人是否使用不明聲納武器發動攻擊。

之後中國、歐洲和美國首都華盛頓的大使館工作人員也報告有類似疾病。

但根據今天發表在美國醫學會期刊（JAMA）的兩篇新研究報告，哈瓦那症候群雖有上述症狀，但沒有表現出臨床差異。

在其中一項研究中，研究人員為80多名美國政府官員及其家屬進行腦部核磁共振（MRI）與血液、視覺和聽覺等檢驗，之後再與另一組工作任務類似、但未患有哈瓦那症候群的海外美國官員組成的對照組比較。

結果發現，哈瓦那症候群患者自我通報有更多疲勞、創傷後壓力和憂鬱症狀。

在第2篇研究報告中，受試者接受核磁共振檢查大腦大小、結構和功能。這些檢驗平均在症狀出現後80天進行，哈瓦那症候群組的影像沒有異常。

美國國務院發言人今天表示，國務院正在檢視研究結果，「首要任務仍是國務院人員和家屬的健康、安全和保障」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130319