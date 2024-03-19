蓋洛普：41%美國人視中國為頭號敵人 俄羅斯居次

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國蓋洛普（Gallup）公司的最新民調顯示，41%美國人認為中國是美國的頭號敵人，這是北京連續第4年蟬聯榜首；俄羅斯以26%居次；緊接在後的則是伊朗，占9%。

根據蓋洛普最新民調，26%美國人認為俄羅斯是美國最大敵人，9%受訪者認為美國面臨的最大威脅是伊朗。還有5%美國人認為美國就是自己最大的敵人，比例甚至高於點名北韓的4%。

儘管中國和俄羅斯仍被美國人視為頭號大敵，這2國今年被提及的比例低於去年，分別減少了9個和6個百分點。點名伊朗的美國人則增加了7個百分點。

此前的數月裡，媒體充斥有關以色列和哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭後，伊朗在背後支持葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）升高區域攻擊行動，包括朝以色列發射飛彈和對紅海商船發動攻擊等報導。

值得注意的是，5%美國人認為美國是自己最大的敵人，創下蓋洛普2001年首次提出這個問題以來的最高紀錄。此前僅有不超過2%的美國人這麼認為。

此外，以色列和烏克蘭都被2%的美國人視為主要敵人，比例高於去年，但以色列曾在2020年創下一樣高的紀錄。

與此同時，認為北韓是美國頭號公敵的比例持續下降，過去也曾從2018年的51%降至2019年的14%。而在過去1年裡，這個比例從7%降至4%。

蓋洛普這項民調於今年2月1日至20日進行，是年度世界事務民調的一部分。民調結束後，聯邦眾議院通過一項法案，強制北京字節跳動公司從TikTok撤資，否則將面臨全國性禁令。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130319