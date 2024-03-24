日本人氣吉祥物熊本熊將換上司 外界關注未來發展

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本熊本縣今天舉行知事選舉投開票，一手催生知名吉祥物「熊本熊」、以「熊本熊上司」為人周知的現任知事蒲島郁夫將卸任，讓外界關注熊本熊未來換上司後的發展。

現年77歲的蒲島日前談到熊本熊時曾說，由於熊本熊幾乎受到全體縣民的喜愛，希望下一任知事能讓更多人喜歡熊本熊及擴大活動範圍。

日本讀賣新聞報導，已擔任16年知事的蒲島在任內一手催生的熊本熊，其周邊商品營業額總計已超過一兆日圓，新當選的知事如何面對擁有國內外高人氣的熊本熊，在未來縣政上也很重要。

位於熊本市區的「熊本熊廣場」3月12日剛舉行一場熊本熊慶生活動，受限場地大小僅開放事前中籤的國內外約百名粉絲入場，展現出熊本熊的高人氣。

當天從兵庫縣尼崎市前來參加活動的60歲上班族說，看到熊本縣知事不再尋求連任的新聞後，「對熊本熊的未來感到擔心」。

九州新幹線全線通車隔年的2010年3月，熊本縣政府憂心搭乘新幹線的旅客從大阪直接到鹿兒島「過（熊本）縣不停」，熊本熊就這樣作為宣傳熊本縣活動的一環誕生。

熊本熊接著在2011年一舉拿下日本吉祥物大賽冠軍等吸引各界關注，根據統計，截至2022年止，熊本熊周邊商品累計營業額已高達1兆2932億日圓（約新台幣2729億元）。

至於2013年7月開幕的熊本熊廣場，截至今年1月底時，入場人數也達到約346萬人。

高升到「營業部長兼幸福部長」的熊本熊，經常陪同蒲島在公開的典禮或記者會亮相，獲得廣泛年齡層民眾喜愛。

熊本縣政府負責人士說，大家已認知到熊本熊是熊本縣民的資產與寶物。對於下一任縣政執政者，外界也很關注其策劃能力。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130324