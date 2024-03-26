川普社群媒體公司股票交易首日 開盤飆漲近50%

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國前總統川普的社群媒體公司股票今天開始在紐約那斯達克股市交易，開盤後股價便飆漲近50%，讓握有的大筆持股的川普及投資這家公司的「川粉」財富大為增值。

美聯社報導，川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）負責經營川普（Donald Trump）的社群媒體平台Truth Social，昨天由特殊目的收購公司「數位世界收購」（Digital World Acquisition）買下，今天取代後者以代碼DJT在那斯達克股票交易所交易。

川普媒體與科技集團在開盤前市值約68億美元（約新台幣2171億元），今天開盤後約25分鐘股價漲幅達47%，報73.50美元。川普持有這家公司近6成股份。

川普媒體與科技集團的不少投資人是散戶，而非大型法人或專業投資客。他們有的是為了展現對川普的支持，有些則是想乘川普熱潮賺一筆。這些小股東促使數位世界收購股價今年來翻漲逾倍，因為預期會與川普的媒體公司實現合併。

不過，這些投資人可能會經歷前程顛簸，理由之一是川普媒體公司仍不確定能由虧轉盈。這家公司去年前9個月虧損了4900萬美元，原因是這段期間營收僅340萬美元，利息支出卻高達3770萬美元。

川普媒體公司在最近一份呈報證監單位的文件中列出的投資人風險，包括新社群媒體平台的失敗率高，以及其預測「在可預見的將來」營運將虧錢。

Truth Social在2022年2月上線，因為前一年1月6日發生川普支持者闖入美國國會山莊事件，此後川普在美國主要社群媒體平台如臉書（Facebook）和現名X的推特（Twitter）遭到封殺，他憤而創立自己的平台，且至今堅持只在該平台發文。（譯者：張正芊）1130326