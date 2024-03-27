泰國10區域觀光產業勞工 每日基本工資微幅調漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）泰國薪資委員會昨天拍板定案，決定泰國10個以觀光為主力的區域，在觀光相關產業及有50個員工規模以上的旅館，其勞工的每日基本工資調漲到400泰銖，預計4月13日起生效。

泰國從今年元旦起調漲每日基本工資，依照各府不同的生活成本，從原先的328泰銖（約新台幣288元）至354泰銖，調漲到330泰銖至370泰銖，基本工資最高的府為春武里府（Chonburi）、羅勇府（Rayong）、普吉府（Phuket）和曼谷等。

總理賽塔（Srettha Thavisin）所屬的為泰黨（Pheu Thai）在去年5月的眾議院選舉競選期間，承諾將讓每日基本工資調整到400泰銖，不過勞工部在同年10月曾說因通膨等因素很難達成。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，由政府代表、資方和勞方組成的薪資委員會昨天開會拍板，4月13日起，泰國10個區域內的觀光相關產業及有50個員工以上的旅館，勞工的每日基本工資調漲為400泰銖。

這10個區域包括曼谷的巴吞旺（Pathumwan）和瓦他納（Wattana）區、清邁府（Chiangmai）的市中心以及宋卡府（Songkhla）的合艾（ Hatyai）。

還有海邊觀光區包括甲米府（Krabi）的澳南區（Ao Nang）、春武里府的巴達雅（Pattaya）、巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）的華欣（Hua Hin）、攀牙府（Phang Nga）的可卡區（Khuk Khak）、普吉府（Phuket）、羅勇府的邦佩區（Ban Phae）及蘇美島（Koh Samui）。

勞動部常務次長兼薪資委員會主席派羅（Pairoj Chotikasatien）表示，委員會之後會考慮調漲出口和物流產業勞工的基本工資。

勞動部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，這項提案4月2日將送到內閣會議通過，接著4月13日生效。他表示，這次調整是在4月俗稱潑水節的宋干節（Songkran）前送給勞工的禮物。（編輯：張芷瑄）1130327