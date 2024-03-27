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烏克蘭官員：俄國對東部及南部發動攻擊 釀1死10傷

2024/3/27 22:48
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭東部和南部的襲擊造成1名婦女死亡，另有10人受傷。莫斯科當局則表示，已擊落一連串烏國火箭。

法新社報導，赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，1名婦女在米哈伊洛夫卡村（Mykhailivka）因無人機攻擊喪生。位於烏國南部的赫松州有部分遭俄國占領。

普羅克丁在社群媒體寫道：「1名61歲的當地居民在自家住宅中受到致命傷。」

鄰近的尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長隨後表示，一枚俄羅斯彈道飛彈擊中當地，造成6人受傷，其中一人情況危急。

另外，東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，3名男子和1名女子在當地的城鎮和村莊分別因為砲擊和火箭受傷，4人年齡皆超過50歲。

與此同時，俄國宣布其防空系統在邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）擊落18枚火箭。烏克蘭近期對這個城市發動的致命襲擊有所增加。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130327

#俄烏戰爭
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