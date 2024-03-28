路透：美參議員獲報 藥明康德將美客戶資料交北京

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）路透社引述2名消息人士報導，美國情報官員2月底告訴研議生物科技安全法案的美國聯邦參議員，中國製藥公司藥明康德過往在未獲同意下，將美國客戶的智慧財產資料交給北京。

消息人士表示，向約12名參議員進行的這項機密簡報由聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）主導，官員在簡報中表示，藥明康德和一些其他中國實體在美國從事的活動違反美國國家安全利益。

當時參院國土安全暨政府事務委員會正在考慮已提出的「2024年禁止外國獲取美國基因資訊法案」（Prohibiting Foreign Access to American Genetic Information Act of 2024），內容包括可能基於國安理由限制美國業者與中國生技公司往來。委員會已於本月6日通過法案，接下來參院全體可能考慮立法。

美國政府擔憂，某些中國生技公司正在貢獻科技或研發供中國軍方使用，上述法案可防止美國政府資金流入這類中國公司。

根據2名消息人士說法，美國情報機關的疑慮之一是最近情資顯示，藥明康德在未取得美國客戶的同意之下，將客戶的智慧財產轉移給中國當局。

消息人士基於機密資料的敏感性，未透露相關客戶名稱或移交的資料類型。他們也婉拒對簡報內容進一步置評。

參院跨黨派國土安全暨政府事務委員會主席、民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）的委員會助理向路透社證實，委員們近期確實聽取一份簡報，以「討論法案試圖應對的潛在生物安全威脅，好讓委員能獲取充分資訊」。

在美國聯邦眾議院也提出了類似法案，內容指稱藥明康德和其他一些中國公司與中國解放軍有關連。

藥明康德的業務廣泛，從藥品研發、原材料生產到藥品製造，客戶囊括大藥廠和小型生技公司。其去年營收高達2018年的4倍多，來到人民幣403億元（約新台幣1785億元），其中約2/3來自美國。

美國參眾兩院的生技國安立法消息已造成藥明康德在上海和香港股市股價今年來分別大跌約36%和54%。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130328