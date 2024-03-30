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印尼總統當選人普拉伯沃3/31訪中 將與習近平舉行會談

2024/3/30 12:02（3/30 12:29 更新）
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印尼總統當選人普拉伯沃（前）。（中央社檔案照片）
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（中央社台北30日電）中國外交部發言人林劍29日宣布，印尼總統當選人普拉伯沃將於3月31日至4月2日到中國進行訪問，期間將與中國國家主席習近平舉行會談，兩國領導人將就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。

據新華社29日報導，印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）應中國國家主席習近平邀請，將於31日赴中，進行為期3天的訪問。習近平將與普拉伯沃進行會談，國務院總理李強也將一同會見，就雙邊關係交換意見。

林劍29日在外交部例行記者會上表示，中國和印尼為重要發展中大國和新興經濟體代表，合作密切深入。中國是普拉伯沃當選印尼總統以來，第一個拜訪的國家，雙方將以此次訪問為契機，推進雙方發展戰略對接，打造發展中大國命運與共、團結合作、共謀發展的典範。

據中國外交部資料顯示，習近平曾於2013年赴印尼進行國事訪問，去年9月國務院總理李強也曾在出席東亞合作領導人系列會議之際，對印尼進行正式訪問。印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）除了2022年赴中訪問，也在去年10月赴中參加一帶一路國際合作高峰論壇，並對中國進行國事訪問。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130330

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