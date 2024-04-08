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馬德里網球公開賽 古蹟中打造紅土球場1歐元出租

2024/4/8 20:34（4/8 20:51 更新）
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馬德里網球公開賽為宣傳22日即將開打的賽事，在歷史悠久的馬德里「主廣場」（Plaza Mayor）上打造了一座紅土球場，6日起供球迷以每小時1歐元（約新台幣35元）租用，體驗在古蹟裡打網球的獨特經驗。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
馬德里網球公開賽為宣傳22日即將開打的賽事，在歷史悠久的馬德里「主廣場」（Plaza Mayor）上打造了一座紅土球場，6日起供球迷以每小時1歐元（約新台幣35元）租用，體驗在古蹟裡打網球的獨特經驗。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
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（中央社記者胡家綺馬德里8日專電）馬德里網球公開賽（Mutua Madrid Open）為宣傳本月將展開的賽事，在歷史悠久的「主廣場」打造一座紅土球場，6日起供民眾以1歐元（約新台幣35元）租用，享受在古蹟裡打網球的樂趣。

「馬德里公開賽」是每年在西班牙首都馬德里舉辦的職業網球賽事，比賽在戶外紅土場地進行，屬於ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000），也被稱為「馬德里大師賽」。

今年度馬德里公開賽為提高賽事注目度，與馬德里市議會合作，在老城區裡遊客最洶湧、氣氛最熱鬧的主廣場（Plaza Mayor）打造一座紅土球場，6日至26日以每小時1歐元的象徵性價格開放公眾租用，讓球迷體驗在充滿歷史感的環境中打網球的獨特經驗。

馬德里的主廣場建成於1619年，過去曾是馬德里居民的生活、商業、行政和宗教中心，深具歷史意義與藝術價值，名列西班牙國家文化遺產，如今是馬德里的旅遊中樞，也是最受遊客歡迎的景點之一。

雖然網球愛好者對這項舉措樂見其成，但是根據國家報（El País），主廣場周圍公寓的居民對這項活動表示不滿，他們認為主廣場是深具文化價值的國家資產，質疑馬德里市議會授權批准馬德里公開賽舉行這項活動的標準為何。

馬德里公開賽即將在22日開賽，勇奪去年度冠軍的西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）都會出賽，至於傷勢反覆的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）能否參戰，則還是未定之數。（編輯：周永捷）1130408

馬德里網球公開賽在馬德里古蹟「主廣場」上打造的紅土球場，供球迷租用為期20天。圖為來馬德里舉行單身派對、裝扮成電影「摩登大聖」的遊客「亂入」球場打球，周圍民眾都忍不住拿起手機捕捉這幽默的畫面。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
馬德里網球公開賽在馬德里古蹟「主廣場」上打造的紅土球場，供球迷租用為期20天。圖為來馬德里舉行單身派對、裝扮成電影「摩登大聖」的遊客「亂入」球場打球，周圍民眾都忍不住拿起手機捕捉這幽默的畫面。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
西班牙首都馬德里的主廣場（Plaza Mayor）建成於1619年，深具歷史意義與藝術價值，名列西班牙國家文化遺產，是馬德里的旅遊中樞，也是最受遊客歡迎的景點之一。圖為馬德里網球公開賽在熙來攘往的廣場上打造的紅土球場，吸引許多遊客駐足球場四周圍觀。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
西班牙首都馬德里的主廣場（Plaza Mayor）建成於1619年，深具歷史意義與藝術價值，名列西班牙國家文化遺產，是馬德里的旅遊中樞，也是最受遊客歡迎的景點之一。圖為馬德里網球公開賽在熙來攘往的廣場上打造的紅土球場，吸引許多遊客駐足球場四周圍觀。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
西班牙首都馬德里的「主廣場」是全城最受遊客歡迎的景點，無時無刻都人潮洶湧，馬德里網球公開賽特地在此打造了一座紅土球場，6日起供民眾租用，以宣傳22日即將展開的賽事。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
西班牙首都馬德里的「主廣場」是全城最受遊客歡迎的景點，無時無刻都人潮洶湧，馬德里網球公開賽特地在此打造了一座紅土球場，6日起供民眾租用，以宣傳22日即將展開的賽事。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
馬德里網球公開賽在馬德里知名景點「主廣場」上打造的紅土球場，日前已有民眾租用打球，引來路過的民眾和遊客停下腳步觀賽。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
馬德里網球公開賽在馬德里知名景點「主廣場」上打造的紅土球場，日前已有民眾租用打球，引來路過的民眾和遊客停下腳步觀賽。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年4月8日
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