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菲律賓示威民眾踐踏習近平肖像 譴責中國海上侵略

2024/4/9 18:18
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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）馬尼拉示威民眾今天踐踏中國國家主席習近平的肖像，譴責中國在南海對菲律賓的「侵略」。

示威民眾遊行前往中國駐馬尼拉大使館，高喊「中國離開！」還有人指責中國在南海對菲律賓人民的「侵略」。

菲律賓和中國發生一連串海上衝突，包括上個月發生的一起事件，中國海警船用水砲阻撓菲律賓船隻對擱淺在有爭議的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一艘軍艦的補給任務。

示威活動領袖之一巴拉丁諾（Mong Palatino）說：「我們向中國政府傳達的訊息是：撤出西菲律賓海（West Philippine Sea），拆除其非法建築…承認常設仲裁法院2016年的裁決，並停止騷擾菲律賓漁民和…菲律賓補給任務。」

中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，由海警船組成的艦隊負責維持治安，南海有些地方距離中國大陸約1000多公里。

常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年的裁決認定北京對幾乎整個南海的主權主張毫無根據，但中國拒絕接受這項裁決。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130409

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