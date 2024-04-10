花蓮地震 日本那霸基地戰機一度被拖往高處避海嘯

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（中央社東京10日綜合外電報導）花蓮地震發生後，日本氣象廳一度對日本沖繩縣發布海嘯警報，沖繩基地內的陸海空自衛隊紛紛採取相應避難作為，包括將F-15戰機拖往高處及將直升機飛往海拔較高的那霸駐屯地等。

日本放送協會（NHK）報導，日本2011年發生311大地震時，位於宮城縣的航空自衛隊松島基地遭受海嘯侵襲，造成18架F-2戰機泡水，其中5架最終無法修復被迫報廢等嚴重災情，因此，陸海空自衛隊針對這次的海嘯警報基本上都採取適當因應作為。

4月3日花蓮地震發生後，沖繩縣被發布海嘯警報，當時預想海嘯將在地震發生後約一小時抵達沖繩縣。

防衛省表示，面海的自衛隊那霸基地平日部署了F-15戰機約40架及反潛巡邏機等，當天根據發布海嘯警報時的準則採取相應作為。

其中航空自衛隊利用車輛將約10架F-15戰機拖往高處，停放在基地內的道路上。雖然據稱在海嘯到達時間前已完成機體避難，但有關其他機體的因應方式因涉及運作細節所以未獲回答。

另外，海上自衛隊將P-3C反潛巡邏機存放至機庫內，並採取避免遭海嘯捲走的因應措施；陸上自衛隊則將停放在那霸基地內的UH-60黑鷹直升機及CH-47直升機等，暫時飛往海拔較高的那霸駐屯地避難。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130410