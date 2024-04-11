台商河內開會遭中共干擾 越南：一中下與台多方交流

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）中共戰狼狼爪伸進越南，全球台商在河內市開會遭到干擾，中華民國國旗、部會字樣都被刪去。越南外交部今天重申一中政策，但也強調和台灣在經貿、人員往來的非官方關係。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及活動7至10日在越南首都河內市舉行。越方應中共要求，不准活動出現中華民國國旗圖樣，看板及文宣只要有「國家」、「部會」等象徵國家地位的用詞都要拿掉。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社記者詢問，越南多次宣稱，會營造一個有利外商投資的環境，但台商對於無法免於政治干擾感到憂心；越南是否認同與支持中共打壓台商，是否有辦法承諾給外資一個免於政治干擾的環境。

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越南外交部副發言人段克越（Doan Khac Viet）回應時表示，越南在「一中政策」的基礎上，與台灣在經濟、貿易、投資、人民交流、旅遊、教育培訓等領域發展非官方的民間關係。

段克越指出，越南將外資視為國家發展動力重要資源之一，在這一政策下，越南一直關心並重視改善投資環境，為外資企業創造有利條件，確保外商安全，其中包括前來越南長期經營生產和做生意的台商。（編輯：周永捷）1130411