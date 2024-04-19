印度交付首批布拉莫斯飛彈 助菲提升南海防衛能力

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（中央社記者林行健新德里19日專電）印度政府今天向菲律賓交付了第一批「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈，在中菲南海主權爭議升溫之際，提升菲律賓的海域防衛能力。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，印度空軍今天以C-17運輸機把首批布拉莫斯飛彈系統運抵馬尼拉；這也是印度首次對外出口這一型號的飛彈系統。

菲律賓與印度於2022年1月簽署了價值3億7500萬美元（約新台幣121億元）的政府對政府合約，採購布拉莫斯超音速巡弋飛彈，以及提供後勤支援以及人員訓練等合作。

根據印度媒體報導，由印度與俄羅斯合資成立的布拉莫斯航太公司（BrahMos Aerospace Pvt Ltd），將向菲律賓出售3套布拉莫斯飛彈系統，每一套包括兩架飛彈發射台、一部雷達以及一個指揮暨控制中心，可在10秒之內發射出兩枚布拉莫斯飛彈。

中菲南海主權爭議近年來升溫，馬尼拉指控中方向菲律賓補給船噴射強力水柱、用雷射光瞄準補給船，甚至碰撞菲律賓海巡船。

另一方面，印度與中國也有主權爭議，雙方於2020年6月在拉達克（Ladakh）發生流血衝突後，關係即陷入緊繃。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今年3月訪問馬尼拉時，罕見表達印度堅定支持菲律賓維護國家主權、反對中國對鄰國諸多作為的立場。

布拉莫斯飛彈是印度與俄羅斯合作研發的超音速巡弋飛彈，可攜帶300公斤常規或核子彈頭，飛行速度達2.8馬赫或音速的3倍，射程650公里，可以從潛艦、水面艦、空中以及陸基平台發射。

這意味布拉莫斯飛彈攔截較為困難，精準度也可對多數海上目標構成威脅。

不過，根據「今日印度」新聞網（India Today）的報導，印度售予菲律賓的布拉莫斯飛彈系統屬於陸基反艦型號，射程只有290公里。（編輯：陳慧萍）1130419