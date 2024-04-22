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就加強打擊犯罪公投之際 厄瓜多典獄長遭槍殺

2024/4/22 09:11
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（中央社基多21日綜合外電報導）厄瓜多一所監獄的典獄長今天遭人槍殺，在此同時為了打擊與幫派相關的犯罪激增，全國各地公民就擬議的更嚴厲措施進行投票。

法新社報導，厄瓜多國家監獄當局在聲明中表示，沿海的曼納比省（Manabi）羅德歐（El Rodero）監獄典獄長帕拉利斯（Damian Parrales）「是攻擊的受害者，不幸喪命」。

厄瓜多監獄已成為有組織的犯罪集團滋生地和血腥戰場，3年內奪走460多名囚犯的性命。

根據當地媒體，帕拉利斯5天前剛接任典獄長，他在吉匹加巴鎮（Jipijapa）與家人共進午餐時遭人槍殺。

由於毒品走私日益猖獗，曾經和平的厄瓜多一直努力應對急劇增加的暴力事件，本週已有2名市長被殺。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）表示，公投結果「將決定我們應對有組織犯罪挑戰的路線和國家政策」。

厄瓜多1770萬居民中的近1360萬人有投票資格，對選票上的11項公投問題投下「是」或「否」。公投於傍晚結束，初步結果預計將在數小時內出爐。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130422

#厄瓜多
#槍殺
#法新社
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