布林肯訪中前夕 中國官媒再批美國炒作產能過剩

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（中央社台北24日電）美國國務卿布林肯今天起訪問中國，然而到訪前夕，中國官媒仍發表文章批評美國藉由炒作「產能過剩」等議題，製造談判的籌碼、綁架盟友，將這樣的論點變成對中國的貿易武器。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於24日至26日訪問中國。官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」今天以「美國的這個談判籌碼能奏效嗎」為題發布評論，稱布林肯這次要接過美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的話筒，接著談所謂中國產能過剩論。

同時批評，美國仍藉由知情人士放風聲和媒體炒作「某一議題」的方式，給自己製造談判的籌碼。

日前葉倫訪問中國時，針對「產能過剩」表示，「中國的產能大大超過了中國國內的需求，也超過了全球市場的承受能力。產能過剩可能導致大量低價出口，對美國和其他國家的公司和工人造成傷害」。

文章指出，「中國產能過剩」的話題，事實上從2022年就已經開始。當時集中在半導體產業，而如今則轉移到中國的新能源產品上，其中以「新能源汽車」尤為突出。近期，美國媒體針對此一議題報導量最多的時間，正是葉倫訪中。

中國相較於美國有優勢的產業，在美國的敘事下，都成了「過剩產業」，每當中國新能源產業展現出競爭力，美國媒體就炒作中國「產能過剩」。也就是說，「美國對所謂中國產能過剩的關注，是對中國經濟亮點和突破的追蹤和關注，這背後，是美國對中國新質生產力發展的焦慮」。

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文中批評，美國炒作產能過剩論非常重要的一個目的，是「企圖用話語陷阱綁架盟友，將所謂產能過剩論變成對中國的貿易武器」。

這篇文章稱，中國目前的供應鏈分布是長期全球市場分工、國際合作以及企業家精神的結果。此外，旨在吸引國內外對目標行業投資的政府政策創造了高度競爭的環境。因此，複製替代供應鏈是很難的。「或許正是因為清楚地認識到中國新能源產業真正的競爭力所在，認識到跟中國在工業生產能力上的客觀差距，美國才發自內心地感到焦慮」。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130424