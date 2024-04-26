美大學示威延燒 川普稱維州右翼集會小巫見大巫

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國前總統川普今天譴責近日席捲國內大學的親巴勒斯坦抗議活動，稱這波展現的「仇恨」程度，遠比2017年臭名昭著的維吉尼亞州右翼極端分子集會活動更嚴重。

法新社報導，川普近日為豔星封口費案在紐約曼哈頓（Manhattan）受審。他今天離開法庭時告訴記者：「現在到處都有抗議。」

他說：「相比起來，沙洛茲維爾（Charlottesville，維吉尼亞州地名）事件簡直小巫見大巫，根本沒法比，仇恨程度不像現在這樣，這次是巨大的仇恨。」

當年在沙洛茲維爾舉行的「團結右翼」（Unite the Right）集會凝聚來自全美各地白人民族主義者，他們高舉火炬並呼喊口號。1名公開承認是白人至上主義者還駕車衝入對立陣營的抗議群眾，造成1死19傷。

美國總統拜登競選陣營今天上傳沙洛茲維爾集會相關影片畫面，藉以回應川普的評論。畫面顯示高舉火炬的「新納粹主義和三K黨（KKK）成員」高喊「猶太人不會取代我們」。

當時集會發生暴力後，時任總統川普過48小時才回應，卻僅說「雙邊都有非常好的人」，引起廣泛批評。

川普今天發表言論的同時，親巴勒斯坦的示威潮持續蔓延到更多美國大學校園。由於不滿以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭讓死亡人數持續攀升，學生持續在校園內紮營示威。

在校方和警方打壓下，目前為止已有數百人遭逮捕。

拜登先前表明支持以色列，但也敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進一步放行物資進入加薩走廊（Gaza Strip）援助巴勒斯坦人。白宮昨天表示，拜登支持學生行使言論自由權利。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130426