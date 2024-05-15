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國際能源總署調降2024年全球石油需求成長預測

2024/5/15 21:05
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，受到暖冬與柴油汽車數量減少等影響，已開發國家首季石油需求減少，2024年全球石油需求成長將比預期減緩。

法新社報導，2024年全球石油需求預估每日將增加110萬桶，比IEA之前月度報告預估減少14萬桶，

IEA表示，2024年全球需求預估將達到每日1億300萬桶。

IEA的報告表示，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的需求在今年前3個月萎縮了7萬桶。

報告中還說：「主要是暖冬對OECD的燃油需求帶來衝擊。」

報告中還說，需求也受到車輛效率提高等結構性不利因素，以及柴油汽車數量減少的影響。

「這些影響在歐洲特別明顯，但汽油（柴油）需求在其他主要市場也比預期疲軟。」

全球第二大經濟體中國石油需求預期將在2024年每日增加51萬桶，2025年則將每日增加36萬桶，需求成長領先。但遠低於去年紀錄的每日170萬桶。

IEA針對2025年全球需求預測維持相對不變，預估將每日增加120萬桶，至每日1億400萬桶。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130515

IEA
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